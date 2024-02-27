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Смольный ищет подрядчика для строительства Большого Смоленского моста

Смольный ищет подрядчика для строительства Большого Смоленского моста

В Смольном объявили конкурс на возведение Большого Смоленского моста. Уже ведутся подготовительные работы для дорожных развязок, а также объявлен конкурс на разработку рабочей документации для первого этапа строительства.

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