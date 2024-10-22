Новости СВО. Назван занятый ВСУ город в ДНР, который вот-вот падет. Карта боевых действий на Украине на сегодня 23.10.2024

На этом фоне Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр». Взвыли самые «упоротые» бригады ВСУ: Селидово вот-вот падет ВСУ, судя по всему, скоро потеряют еще один город на Покровском направлении.