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Новости СВО. Назван занятый ВСУ город в ДНР, который вот-вот падет. Карта боевых действий на Украине на сегодня 23.10.2024

Новости СВО. Назван занятый ВСУ город в ДНР, который вот-вот падет. Карта боевых действий на Украине на сегодня 23.10.2024

На этом фоне Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр». Взвыли самые «упоротые» бригады ВСУ: Селидово вот-вот падет ВСУ, судя по всему, скоро потеряют еще один город на Покровском направлении.

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