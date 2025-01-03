Никол Пашинян признался, кого он считает Героями

По мнению премьер-министра, это те, кто работает и платит налоги.Какая необходимость толкнула премьер-министра Армении Никола Пашиняна вернуться к публичной деятельности в новом году с такой риторики, неизвестно.
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