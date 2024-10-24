Активисты дали новые прозвища сбежавшим из России артистам. В центре Москвы неизвестные разместили плакаты со сбежавшими из России иноагентами.
В центре Москвы появилась доска позора с «квадроберами»-иноагентами
Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Кто сделал молодец!!!Хоть как-то бороться против предателей!!!Прекрасная Идея!!!А ещё надо сделать доску воров и мошенников!!!И самое лучшее сделать Аллеи Славы нашим ребятам защитникам!!!Пусть молодежь равняется на наших Героев!!🇷🇺🙏
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6 час.
Людмила Лиханова
Хотелось бы чтобы такая доска не понадобилась. Особенно после очищения России от жЫдов
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3 час.
Людмила Лиханова
Предложите что-то ну очень умное. или тяму немае, а только отрицания всего и вся.
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3 час.
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