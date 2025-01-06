На мировых рынках продолжаются разнонаправленные движения

В понедельник, 6 января, западные фондовые индексы торгуются в мажоре. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM).