БлокнотРУ Событиям предшествовали извинения президента Владимира Путина, выплата семьям жертв трагедии компенсаций российским страховщиком и решение о строительстве памятника фактическому создателю современного Азербайджана третьему президенту страны Гейдару Алиеву в Москве.
Кризис отношений с Азербайджаном позади. Почему России так важна эта страна
Комментарии
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Балу -
С хера ли кризис позади?... Вот и ещё одно подтверждение, что российской власти плевать на то, что ей в рожу плюёт всякая черножопая мразь... Утираться - это как раз для российской власти...
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4 час.
М
ММ
Сначала разогнать все азеровские рынки с черным налом. Потом можно посмотреть..
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3 час.
Геннадий Загребаев
Зачем вообще враги нужны? Достаточно одного такого "друга",
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3 час.
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