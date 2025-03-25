Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кризис отношений с Азербайджаном позади. Почему России так важна эта страна

Кризис отношений с Азербайджаном позади. Почему России так важна эта страна

БлокнотРУ Событиям предшествовали извинения президента Владимира Путина, выплата семьям жертв трагедии компенсаций российским страховщиком и решение о строительстве памятника фактическому создателю современного Азербайджана третьему президенту страны Гейдару Алиеву в Москве.

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Комментарии
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Балу -
С хера ли кризис позади?... Вот и ещё одно подтверждение, что российской власти плевать на то, что ей в рожу плюёт всякая черножопая мразь... Утираться - это как раз для российской власти...
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4 час.
М
ММ
Сначала разогнать все азеровские рынки с черным налом. Потом можно посмотреть..
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3 час.
Геннадий Загребаев
Зачем вообще враги нужны? Достаточно одного такого &quot;друга&quot;,
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3 час.
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