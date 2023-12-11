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Представители Трампа увидели в запросе спецпрокурора США вмешательство в выборы

Представители Трампа увидели в запросе спецпрокурора США вмешательство в выборы

REUTERS/Mike Segar Запрос спецпрокурора США Джека Смита в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли бывший американский лидер Дональд Трамп иммунитетом от юридического преследования, является попыткой вмешаться в предстоящие выборы президента Соединенных Штатов 2024 года.

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