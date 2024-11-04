"Главное — искренность". Интервью с психологом, которая лечит бойцов СВО и их семьи

Елена Потапова рассказала о ПТСР, о глубоком горе родных и правильных словах поддержки Идущая уже два с половиной года спецоперация стала тяжелым испытанием для многих людей, в первую очередь – для солдат и их семей.
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