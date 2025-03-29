Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 947 подписчиков

Без перерывов и выходных: полицейские показали, где трудятся мигранты чаще всего

Без перерывов и выходных: полицейские показали, где трудятся мигранты чаще всего

По оперативным кадрам виден весь срез профессиональных интересов приезжих.Всю неделю полицейские областного Главка работали в Златоусте Челябинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх