Пулково и Кольцово 5 октября изменили расписание рейсов

5 октября в аэропортах Пулково, Кольцово и Сочи произошло значительное изменение планов вылетов. Авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «РусЛайн», Red Wings и «ЮТэйр» задержали рейсы в Москву, Казань, Ханты-Мансийск и другие направления.
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