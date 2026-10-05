Пулково и Кольцово 5 октября изменили расписание рейсов

5 октября в аэропортах Пулково, Кольцово и Сочи произошло значительное изменение планов вылетов. Авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», «РусЛайн», Red Wings и «ЮТэйр» задержали рейсы в Москву, Казань, Ханты-Мансийск и другие направления.