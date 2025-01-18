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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишин об уходе Ветлугина: «Матвей хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий»

Весной 2024 года Ветлугин перешел к тренеру Евгению Рукавицыну. «Мы просто разошлись. Матвей – очень умный, толковый парень, понимал, что не может быть первым в спорте, но хотел быть номером один у меня в группе.

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