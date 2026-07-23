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Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области

Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области

@ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press Tекст: Валерия Городецкая Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

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