Кто этот ваш Diddy? Бейонсе выставила горячую фотосессию в образе Памелы Андерсон, игнорируя претензии фанатов

Бейонсе, как и ее муж Jay-Z, дружила с Diddy много лет, но сейчас, когда рэпер обвиняется в торговле людьми и ждет суда, пара молчит.
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