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Царьград

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Юрист Георгиева: взыскание долга через суд до банкротства выгодно

Юрист Георгиева: взыскание долга через суд до банкротства выгодно

Юрист Алла Георгиева советует взыскать долги через суд до банкротства должника. Это позволит включиться в реестр кредиторов и получить компенсацию.

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