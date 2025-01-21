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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратаря «Удинезе» Окойе подозревают в намеренном получении желтой в матче Серии А. На его предупреждение был аномальный объем ставок

Прокуратура Удине начала расследование в отношении вратаря «Удинезе» Мадуки Окойе из-за подозрений в умышленном получении желтой карточки в матче Серии А.

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