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Власти Украины призвали граждан работать до глубокой старости

Жителям Украины необходимо работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позднее. Об этом заявила украинский замминистра по соцполитике Дарья Марчак, ее слова приводит местное издание "Страна".

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Каких граждан? И кто работать будет на кого? Зеленского?))
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12 час.
СХ
Сергей Храмов
Для воров во власти так и должно быть что все украинцы должны до самой смерти работать на их воровской карман. РВСН.
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11 час.

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