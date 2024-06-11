Власти Украины призвали граждан работать до глубокой старости

Жителям Украины необходимо работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позднее. Об этом заявила украинский замминистра по соцполитике Дарья Марчак, ее слова приводит местное издание "Страна".
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