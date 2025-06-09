Понедельник начинается с дичи! Мужик из Флориды подрался с аллигатором и был застрелен полицейскими

Начинается новая рабочая неделя, а это значит, понедельник опять начинается с дичи. Налейте окрошки в бокал и читайте в юбилейном 462-м выпуске: — Мужик из Флориды подрался с аллигатором и был застрелен полицейскими;— Слепую чемпионку Паралимпиады отстранили от соревнований, потому что она оказалась зрячей;— Парень полгода удерживал семью девушки в заложниках и убеждал, что защищает их от наркокартеля; — В Новосибирске клещ укусил мужчину в анус.