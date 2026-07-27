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Аргументы недели

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Когда-то многие красную икру покупали на завтрак

Когда-то многие красную икру покупали на завтрак

Кажется, вкусная и чрезвычайно полезная красная икра, ну та, что добывается из лососёвых рыб, окончательно становится деликатесом, доступным только богатым? Цены на неё, вроде как нормально снизившись зимой, взлетели на невиданную высоту.

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