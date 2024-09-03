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Какой сегодня день: 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Какой сегодня день: 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Каждый год 3 сентября в России проходит День солидарности против терроризма. Он установлен в 2005 году в рамках Федерального закона "О днях воинской славы России" и связан с терактом в Беслане 1–3 сентября 2004 года.

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