Какой сегодня день: 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Каждый год 3 сентября в России проходит День солидарности против терроризма. Он установлен в 2005 году в рамках Федерального закона "О днях воинской славы России" и связан с терактом в Беслане 1–3 сентября 2004 года.
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