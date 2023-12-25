Астрологи рассказали, что обязательно сделать каждому до последнего полнолуния 2023 года Ирэн ОрлонскаяВ конце года на небосклоне произойдет замечательное явление — Холодная Луна, последнее полнолуние 2023 года.
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