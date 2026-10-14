Ксения Добромилова погибла 5 мая 2026 года в Москве. 34-летняя актриса, модель и фотограф снимала проезжающих мотоциклистов на Большой Дорогомиловской улице, когда ее сбил байкер Максим Завирюха.
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