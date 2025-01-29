Marvel’s Spider-Man 2 получила системные требования за день до релиза на ПК — для макс...

Marvel’s Spider-Man 2 получила системные требования за день до релиза на ПК — для максимальной трассировки лучей понадобится RTX 4090Вслед за смягчением позиции Sony по отношению к привязке аккаунтов PSN в её играх на ПК студия Nixxes Software представила системные требования супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games.