В рамках борьбы за улучшение демографии в стране предлагают вернуть школьные дискотеки.Молодежь столкнулась с нехваткой условий для романтических отношений, что может в будущем негативно отразиться на их желании создавать семью.
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