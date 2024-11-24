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Байден хотел подставить Трампа, а подставил только Киев, который теперь уже откровенно проиграл. Похоже, Украину начинают потихоньку сливать

Байден хотел подставить Трампа, а подставил только Киев, который теперь уже откровенно проиграл. Похоже, Украину начинают потихоньку сливать

Так, давайте, для начала выслушаем версию, которую не я придумал. Этот слегка диковатый ход Трампа с разрешением бить по территории России натовским дальнобойным оружием - не более, чем подковёрная возня двух американских партий.

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