Нейросеть Kandinsky научилась создавать видеоролики. По текстовому описанию

Нейросеть «Сбера» Kandinsky 2.2 теперь умеет генерировать четырехсекундные видеоролики по текстовому описанию в режиме анимацииПо текстовому описанию генерируется видеоролик c выбранным эффектом анимации частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640х640 пикселей.
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