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Вечерний Новосибирск

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  • Федор Родников
    Да уж,желание власти  сука сильнее героина😅🤣😂Поэт и бывший мэр...
  • Лидия Санникова
    Смешно... Просто лишили фанерщицу кормушки.Кристина Орбакайт...
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Поэт и бывший мэр Карасука Евгений Бевз забыл о своей судимости

Поэт и бывший мэр Карасука Евгений Бевз забыл о своей судимости

Карасукский районный суд вынес решение не в пользу бывшего мэра Евгения Бевза. Накануне он потребовал от избиркома признать местные выборы Совета депутатов недействительным и обязать зарегистрировать себя в качестве кандидата.

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Комментарии
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Федор Родников
Да уж,желание власти  сука сильнее героина😅🤣😂
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