Поэт и бывший мэр Карасука Евгений Бевз забыл о своей судимости

Карасукский районный суд вынес решение не в пользу бывшего мэра Евгения Бевза. Накануне он потребовал от избиркома признать местные выборы Совета депутатов недействительным и обязать зарегистрировать себя в качестве кандидата.
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