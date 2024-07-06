Номер более не обслуживается

Виктор Белогорцев

Проходит жизнь, шуршат её страницы. Мелькают дни, сплетаются в года. И прошлое уже не повторится, Ни завтра, ни сегодня - никогда. А мы живем, как будто бы играем. Как будто проживаем жизнь не раз. Свои ошибки снова повторяем, Друзей советы тоже не для нас. Везде, всегда, во всём мы только правы, Другие виноватые всегда. Копим обиды, злобу - как отраву, И раним души близких мы подчас. К другим мы непреклонны и суровы, К себе же снисходительны всегда. В чужом глазу соринку видим даже, В своём не замечаем и бревна. Так может люди стоит изменится! Взглянуть на жизнь, на прошлые года. Простить других, пред кем-то извинится. Стать лучше и добрее чем тогда. А жизнь идет, шуршат её страницы. Мелькают дни, сплетаются в года. Но прожитое вновь не повторится, Ни завтра, ни сегодня - никогда!