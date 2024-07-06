Юра набирал номер матери вновь и вновь, но ему отвечали холодно, неизменно: «Номер более не обслуживается.
Номер более не обслуживается
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Ирина Чернова
Поговорить с душой мамы🍒
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10 час.
Виктор Белогорцев
Проходит жизнь, шуршат её страницы. Мелькают дни, сплетаются в года. И прошлое уже не повторится, Ни завтра, ни сегодня - никогда. А мы живем, как будто бы играем. Как будто проживаем жизнь не раз. Свои ошибки снова повторяем, Друзей советы тоже не для нас. Везде, всегда, во всём мы только правы, Другие виноватые всегда. Копим обиды, злобу - как отраву, И раним души близких мы подчас. К другим мы непреклонны и суровы, К себе же снисходительны всегда. В чужом глазу соринку видим даже, В своём не замечаем и бревна. Так может люди стоит изменится! Взглянуть на жизнь, на прошлые года. Простить других, пред кем-то извинится. Стать лучше и добрее чем тогда. А жизнь идет, шуршат её страницы. Мелькают дни, сплетаются в года. Но прожитое вновь не повторится, Ни завтра, ни сегодня - никогда!
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8 час.
Элеонора Коган
Сволочь первая - неряха Алиса, вторая сволочь - Юрий, а может, и первая сволочь. Он ведь предал мать. И правильно, что муж сестры выгнал их к чёртовой матери. И Юрий всё же вернулся в семью, слабак.
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6 час.
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