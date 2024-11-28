«Отечественные» вузы, а они точно наши?

Студенческая пора — это время волшебное, а под конец поучительное. И если хватает ума, то уже как минимум ко второму курсу ты начинаешь изучать не только науки, но и людей и, главное, их влияние друг на друга.
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