Украинская пропаганда по приказу властей начала разгонять кадры разбитого фасада детской больницы Охматдет в Киеве после утреннего российского ракетного удара, целью которого был военный завод «Артём», где выпускаются ракеты для ВСУ.
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