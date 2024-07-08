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Адский план: Зеленский дал приказ разгонять кадры удара по детской больнице

Адский план: Зеленский дал приказ разгонять кадры удара по детской больнице

Украинская пропаганда по приказу властей начала разгонять кадры разбитого фасада детской больницы Охматдет в Киеве после утреннего российского ракетного удара, целью которого был военный завод «Артём», где выпускаются ракеты для ВСУ.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Опять провокация как в вонючей буче и гостомели.
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