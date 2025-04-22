Россия и Китай развивают деловое партнерство через токенизацию активов

НОВИКОМ, входящий в состав холдинга АО "РТ-Финанс", который является компетентным центром финансовых услуг корпорации Ростех, принял участие в I Евразийском Финансово-Экономическом Форуме "Развитие делового партнерства в новых реалиях".
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