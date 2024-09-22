Sport24: представители Пьянича ведут переговоры с ЦСКА и обсуждают контракт по схеме «1 + 1»

Стали известны подробности касательно возможного перехода полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА. «В настоящее время представители Пьянича ведут активные переговоры с ЦСКА и обсуждают контракт по схеме «1 + 1».
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