«Тиррено – Адриатико». 6-й этап. Гонщики проедут маршрут со сдвоенным подъемом и спуском к финишу

12 марта пройдет шестой этап многодневки «Тиррено – Адриатико». Гонщики проедут маршрут со сдвоенным подъемом и спуском к финишу.

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