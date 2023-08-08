Вопиющие случаи с ветеранами СВО в тылу. Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ

И

ИЗРАЭЛЬХЭНДС

ако на стоявший у платформы прямой нер-заводский автобус мы не попали из-за решивших чуть-чуть повыносить нам мозги пограничников. Второй наряд, который мы встретили уже в центре Приаргунска, оказался доброжелательнее, но при слове "Нерзавод" у камуфляжных мужиков мгновенно потемнели лица. Уже на выезде пограничники догнали нас в третий раз, вручив бумажку с телефонами прокурорских чинов Нерчинско-Заводского района да предупредив, что "Там люди реально опасные..."