СВО уже идет полтора года. Как ни прискорбно, но война не бывает без потерь. Есть и убитые, и раненые.
Вопиющие случаи с ветеранами СВО в тылу. Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ
Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ако на стоявший у платформы прямой нер-заводский автобус мы не попали из-за решивших чуть-чуть повыносить нам мозги пограничников. Второй наряд, который мы встретили уже в центре Приаргунска, оказался доброжелательнее, но при слове "Нерзавод" у камуфляжных мужиков мгновенно потемнели лица. Уже на выезде пограничники догнали нас в третий раз, вручив бумажку с телефонами прокурорских чинов Нерчинско-Заводского района да предупредив, что "Там люди реально опасные..."
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5 час.
salnikovoleg salnikov
такие твари из тюрьмы живыми возвращаться не должны. а в идеале и до суда не доживать.
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1 час.
Уя
Уфимцев я
На пожизненное всех мерзавцев! Чтобы у остальных подобных этим "рассеян" - даже мысли усохли от страха подходить к ветеранам СВО!
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55 мин.
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