«Иван Купала» и «Отава Ё» украсили саундтрек фильма «По щучьему велению»

Группа «Иван Купала» выпустила 27 октября 2023 года новый сингл «Поле (Pike Mix)». Это первая музыкальная новинка коллектива за 11 лет, и она была записана музыкантами специально для фильма-сказки «По щучьему велению», который вышел в российский прокат 26 октября.