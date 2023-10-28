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«Иван Купала» и «Отава Ё» украсили саундтрек фильма «По щучьему велению»

«Иван Купала» и «Отава Ё» украсили саундтрек фильма «По щучьему велению»

Группа «Иван Купала» выпустила 27 октября 2023 года новый сингл «Поле (Pike Mix)». Это первая музыкальная новинка коллектива за 11 лет, и она была записана музыкантами специально для фильма-сказки «По щучьему велению», который вышел в российский прокат 26 октября.

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