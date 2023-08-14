Военное обозрение

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Япония подписала соглашение с Намибией о разведке редкоземельных минералов

Япония подписала соглашение с Намибией о разведке редкоземельных минералов

Япония подписала соглашение с Намибией о совместной разведке редкоземельных минералов в рамках своего более широкого плана по развитию цепочек поставок кобальта и других полезных ископаемых, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей.

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