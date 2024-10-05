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Правительство направило 9 млрд рублей на строительство трассы М-12 «Восток»

Правительство направило 9 млрд рублей на строительство трассы М-12 «Восток»

На строительство и реконструкцию трассы М-12 «Восток» из бюджета выделили девять миллиардов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликовали на сайте кабмина.

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