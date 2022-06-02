Экономист Иванов: нефтяное эмбарго не помешает Чехии и Венгрии продолжить получать топливо из РФ по морю

Экономист Евгений Иванов в рамках беседы с журналистами в четверг, 2 июня, выразил мнение, что нефтяное эмбарго не помешает Чехии и Венгрии продолжить получать морские поставки топлива из России.
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