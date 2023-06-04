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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что от нас скрывают за шумными посадками блогеров, не заплативших налоги?

Когда новостные сайты забиты однотипными сообщениями о начисленных блогерам налогах, можно задуматься, от каких же новостей нас хотят отвлечь? Блогеры – нищеброды Вспомните, сколько было начислено налогов блогерам — инфоцыганам: Митрошина – 140 млн.

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