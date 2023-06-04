Что от нас скрывают за шумными посадками блогеров, не заплативших налоги?

Когда новостные сайты забиты однотипными сообщениями о начисленных блогерам налогах, можно задуматься, от каких же новостей нас хотят отвлечь? Блогеры – нищеброды Вспомните, сколько было начислено налогов блогерам — инфоцыганам: Митрошина – 140 млн.