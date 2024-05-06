Reposted (Alexander Kuzmichev): Сегодня, 6 мая весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.
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Reposted (Alexander Kuzmichev): Сегодня, 6 мая весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца.