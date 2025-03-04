Производители кондитерской продукции повышают цены на 5-15%

Три производителя кондитерских изделий, включая фабрики «Нева» (выпускает зефир, пастилу, мармелад), «Микаелло» (фрукты и орехи в шоколаде) и «Сладкая слобода» (производитель печенья) сообщают о росте отпускных цен, пишет «Ъ» со ссылкой на письма ретейлерам.
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