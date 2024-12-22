Шейх Равиль Гайнутдин пояснил смысл фетвы о разрешении многоженства

Фетва, то есть богословское заключение Совета улемов, которое допускает и регламентирует многоженство, не является нарушением светского законодательства, заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
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