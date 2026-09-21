БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как ОКБ Микояна и Сухого пришли к крылу изменяемой стреловидности

Как ОКБ Микояна и Сухого пришли к крылу изменяемой стреловидности

Продолжение. Первая часть: Как появилось советское поворотное крыло: от Bell X-5 до Су-7ИГМиГ-23 и Су-24 решали принципиально разные задачи.

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