Как ОКБ Микояна и Сухого пришли к крылу изменяемой стреловидности

Продолжение. Первая часть: Как появилось советское поворотное крыло: от Bell X-5 до Су-7ИГМиГ-23 и Су-24 решали принципиально разные задачи.
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