Военный лётчик Попов рассказал, как авиация ВВС НАТО «вскрывает» российскую систему ПВО в Крыму

За последние несколько месяцев самолёты ВВС НАТО стали частыми гостями в акватории Чёрного моря В недавнем времени самолёт ВВС НАТО Boeing P-8 Poseidon устроил провокацию против пассажирского российского авиасудна, спрятавшись за него от ЗРК С-400.