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Военный лётчик Попов рассказал, как авиация ВВС НАТО «вскрывает» российскую систему ПВО в Крыму

Военный лётчик Попов рассказал, как авиация ВВС НАТО «вскрывает» российскую систему ПВО в Крыму

За последние несколько месяцев самолёты ВВС НАТО стали частыми гостями в акватории Чёрного моря В недавнем времени самолёт ВВС НАТО Boeing P-8 Poseidon устроил провокацию против пассажирского российского авиасудна, спрятавшись за него от ЗРК С-400.

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