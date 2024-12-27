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Царьград

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ВТБ назвал 4 популярные схемы мошенников в канун Нового года

ВТБ назвал 4 популярные схемы мошенников в канун Нового года

Рассказываем, какими средствами у граждан выманивают сбережения.В преддверии Нового года ВТБ фиксирует рост активности мошенников.

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