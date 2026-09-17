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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о Ямале и «Золотом мяче»: «Невероятно талантливый игрок, его ждет блестящая карьера. Желаю ему всего наилучшего»

Килиан Мбаппе высказался о  Ламине Ямале как об одном из своих главных соперников в борьбе за « Золотой мяч ».

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