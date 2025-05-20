Выпускников предупредили о мошенничестве с кражей «Госуслуг»

Через предложение купить ответы на ЕГЭ за небольшую сумму Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщает о росте мошеннических схем, нацеленных на выпускников школ, которые связаны с кражей аккаунтов на «Госуслугах» под предлогом предоставления ответов на ЕГЭ.
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