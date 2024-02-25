«Семьями выселяли». Балицкий рассказал о борьбе с противниками СВО в Запорожской области

Власти Запорожской области до принятия региона в состав РФ выселили на Украину жителей области, которые не поддерживали специальную военную операцию, оскорбляли государственные символы России и президента РФ, поскольку их нельзя было переубедить и существовала угроза их жизням Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон.