#Сводка на утро 17 марта 2025 года ▪ Ночью 7 вражеских БПЛА уничтожены над территорией Орловской области.
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#Сводка на утро 17 марта 2025 года ▪ Ночью 7 вражеских БПЛА уничтожены над территорией Орловской области.
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