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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» бесплатно подписал экс-вратаря «Лидса» Мелье

« Арсенал » подтвердил трансфер экс-вратаря « Лидса » Иллана Мелье . Ранее сообщалось , что лондонский клуб подпишет 26-летнего француза бесплатно, поскольку тот стал свободным агентом Мелье провел в «Лидсе» семь сезонов, на его счету 215 матчей за клуб во всех турнирах, 70 из которых – сухие.

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