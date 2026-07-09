«Арсенал» бесплатно подписал экс-вратаря «Лидса» Мелье

« Арсенал » подтвердил трансфер экс-вратаря « Лидса » Иллана Мелье . Ранее сообщалось , что лондонский клуб подпишет 26-летнего француза бесплатно, поскольку тот стал свободным агентом Мелье провел в «Лидсе» семь сезонов, на его счету 215 матчей за клуб во всех турнирах, 70 из которых – сухие.