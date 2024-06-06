На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве хоккейной школы Касатонова в Петербурге

Спортивное сооружение появится в Выборгском районе На ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях между Петербургом и «Ледовыми дворцами» для реализации инвестиционного проекта по строительству универсального крытого спортивного сооружения с ледовыми площадками и трибунами для зрителей («Хоккейная школа Касатонова»).