На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве хоккейной школы Касатонова в Петербурге

Спортивное сооружение появится в Выборгском районе На ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях между Петербургом и «Ледовыми дворцами» для реализации инвестиционного проекта по строительству универсального крытого спортивного сооружения с ледовыми площадками и трибунами для зрителей («Хоккейная школа Касатонова»).
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